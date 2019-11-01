Москва, , 12:12 — REGNUM Российские туроператоры подвели итоги продаж туров с вылетом на ноябрьские праздники (2−4 ноября). Большинство организованных туристов (63,5%) поедут в страны, находящиеся на море, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На первом месте оказалась Турция. В эту страну на тёплое море полетят 36,3% российских туристов, купивших пакетные туры с вылетом. На втором — ОАЭ (14,8), на третьем — Таиланд (12,4%).

В пятерку лидеров вошли Куба (4,9%) и Кипр (3,6%. Также в рейтинге самых популярных направлений с заездом на ноябрьские праздники: туры по России, во Вьетнам, Индию и Доминикану.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направление для отдыха на ноябрьские праздники у жителей России стал город Сочи — на побережье и в отелях Красной Поляны.

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Турция намерена в 2019 году привлечь 50 миллионов туристов