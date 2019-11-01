Воронеж, 1 ноября 2019, 12:09 — REGNUM Интерактивную карту проекта новой маршрутной сети Воронежа представила администрация города 31 октября.
Глава города заверяет, что ни одна из улиц Воронежа, где сегодня ходит общественный транспорт, без маршрутов не останется, сеть охватит и новые территории. Вводить сеть намерены уже с 2020 года — но не сразу, а постепенно. На новые маршруты мэрия обещает выпустить технику «другого класса».
Как сообщало ИА REGNUM, концепция новой маршрутной сети Воронежа была представлена летом этого года, и вызвала массу негодования воронежцев в социальных сетях. Горожане обнаружили исчезновение в проекте нескольких важных маршрутов и забили тревогу.
В то же время уже с 28 октября в Воронеже был введён новый тариф на проезд, который власти связали именно с новой маршрутной сетью. Стоимость поездки теперь вместо 17 рублей теперь составляет 23 рубля при наличном расчёте и 21 — при безналичном. Водители ряда маршрутов объявили забастовку — они оказались недовольным новой дифференцированной системой оплаты, в результате которой значительная часть воронежцев перешла на оплату картами.
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