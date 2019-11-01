Воронеж, , 12:09 — REGNUM Интерактивную карту проекта новой маршрутной сети Воронежа представила администрация города 31 октября.

«Разработчики проделали огромную работу по расчету пассажиропотоков, по проектированию маршрутной сети, изучили огромное количество вопросов и предложений от горожан. Создали, фактически, новый проект, подготовили подробную презентацию. Но по итогам мониторинга обращений и комментариев в соцсетях, особенно тех, что не инициированы перевозчиками в надежде защитить свой накатанный маршрут, я вижу, что горожане не всегда имеют возможность детально ознакомиться с презентацией, понять, каким образом разработчики предлагают компенсировать тот или иной ликвидируемый или изменяемый маршрут», — пояснил необходимость разработки интерактивной карты мэр Вадим Кстенин.

Глава города заверяет, что ни одна из улиц Воронежа, где сегодня ходит общественный транспорт, без маршрутов не останется, сеть охватит и новые территории. Вводить сеть намерены уже с 2020 года — но не сразу, а постепенно. На новые маршруты мэрия обещает выпустить технику «другого класса».

Как сообщало ИА REGNUM, концепция новой маршрутной сети Воронежа была представлена летом этого года, и вызвала массу негодования воронежцев в социальных сетях. Горожане обнаружили исчезновение в проекте нескольких важных маршрутов и забили тревогу.

В то же время уже с 28 октября в Воронеже был введён новый тариф на проезд, который власти связали именно с новой маршрутной сетью. Стоимость поездки теперь вместо 17 рублей теперь составляет 23 рубля при наличном расчёте и 21 — при безналичном. Водители ряда маршрутов объявили забастовку — они оказались недовольным новой дифференцированной системой оплаты, в результате которой значительная часть воронежцев перешла на оплату картами.

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