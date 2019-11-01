Челябинск, , 12:06 — REGNUM В Челябинске несколько дней ищут 21-летнего местного жителя, страдающего аутизмом. Исчезновение молодого человека вызвало в городе широкий резонанс и привлекло внимание губернатора Алексея Текслера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лев Х. пропал 23 октября. Он вышел из машины в районе улицы Братьев Кашириных и с тех пор о нём ничего неизвестно. Волонтёры начали искать пропавшего. Челябинск разделили на квадратs и ежедневно проверяют подвалы и подъезды.

Поиски ведут и сотрудники полиции. 31 октября Льва искали порядка 300 стражей порядка. Отреагировал на произошедшее и губернатор области Алексей Текслер. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он призвал горожан помогать в поисках.

«Есть информация, что Лев может прятаться в укромных местах, например, подвалах домов. Поэтому призываю всех челябинцев обратить внимания на свои дома и подъезды. Это сейчас очень важно», — написал Текслер.