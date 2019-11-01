Курагинский р-н, , 12:06 — REGNUM В администрации президента РФ Владимира Путина отреагировали на коллективное обращение экологических организаций с призывом ограничить добычу россыпного золота. Эколог Александр Колотов выложил на своей странице документ, подписанный консультантом департамента письменных обращений граждан и организаций О. Масловым.

В нём сообщается, что обращение принято к рассмотрению аппаратом президента России.

«Для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего предложения запрошены необходимые соответствующие документы и материалы. В связи с этим срок рассмотрения Вашего обращения от 29.10.2019 продлён на 30 дней», — ответили в администрации.

Таким образом, ответ будет дан до 27 декабря.

Напомним, коллективное письмо было написано после трагедии в Курагинском районе Красноярского края. Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября там разрушился каскад дамб золотодобывающей артели, в результате чего погибли 17 человек, пострадали более 40 человек.

Кроме опасностей прорыва технологических сооружений, по мнению специалистов, добыча россыпного золота вредит и экологии. По данным Росгидромета, анализ проб воды, взятых в реке Сисим 20 и 21 октября, показал экстремально высокое и высокое загрязнение ионами меди, ионами свинца, ионами цинка (16 ПДК).

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