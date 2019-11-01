Чита, , 12:05 — REGNUM Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который ранее устроил в своей воинской части ВС РФ в Забайкалье стрельбу, в результате чего погибли восемь его сослуживцев, не будет обжаловать свой арест. Об этом 1 ноября сообщили в Читинском гарнизонном военном суде, где ранее ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

«Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение (об избрании ареста)», — приводит ТАСС слова представительницы суда.

Кроме этого, она отметила, что апелляционная жалоба на избрание ареста в качестве меры пресечения от стороны Шамсутдинова не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее один из солдат, расстрелянных в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, пришёл в себя.