Москва, , 11:58 — REGNUM С фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова отказались брать подписку о невыезде. Такое решение принял 1 ноября Мещанский суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судья Олеся Менделеева объявила о принятом постановлении отказать в ходатайстве гособвинения.

Ранее прокурор попросил взять всех фигурантов данного дела под подписку о невыезде, пояснив, что в настоящее время в отношении них нет никакой меры пресечения, поэтому участники процесса имеют возможность скрыться от правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, с Кирилла Серебренникова снята подписка о невыезде в апреле 2019 года.

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