Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

По словам адвоката Дмитрия Панова, который защищает интересы матери убитой, бизнесмен самостоятельно погасил сумму в размере около 2,5 млн рублей. Данную информацию подтвердил глава департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин.

Ипотечный кредит был взят в «Примсоцбанке» на покупку квартиры в Верхней Пышме (Свердловская область). По условиям ранее заключённого договора, после гибели Ксении сумму кредита должна была выплатить страховая компания.

Как сообщало ИА REGNUM, девушку убили 10 октября 2019 года. В совершённом злодеянии подозреваются три человека, одному из которых Ксения планировала продать свой автомобиль Audi.

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