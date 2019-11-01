Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Река Мойка в центре Петербурга пострадала в результате загрязнения, вероятно, строительной пылью из-за реконструкции Зеленого моста на Невском проспекте. К такому выводу пришли специалисты управления Росприроднадзора по Северо-Западу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 8.13 КоАП РФ.

Росприроднадзор отреагировал на сообщения очевидцев и фотографии в СМИ: у Красного моста накануне были заметны сгустки красно-коричневых пятен в районе дома №67. Они пленкой затягивали правый берег реки.

«В ходе оперативного выезда на поверхности реки от Невского проспекта вдоль набережной Мойки в сторону Красного моста был обнаружен шлейф загрязнения, представляющий строительную пыль, которая могла образоваться при проведении работ по реконструкции Зеленого моста. Выше от места проведения работ акватория реки чистая, без каких-либо загрязнений», — уточнили в Росприроднадзоре.

Капремонт Зеленого моста по заказу «Мостотреста» идет с августа 2019 года, работы выполняет «ПО Возрождение». Реконструкция должна закончиться только в мае 2020 года.

В Росприроднадзоре отмечают, что это не первый случай, когда петербургские реки и каналы загрязняют в результате реконструкции или капитального ремонта мостов или набережных.

Так, в июне 2019 года в реку Карповку попали отходы с ржавчиной из-за ремонта искусственных и защитных дорожных сооружений в районе Силина моста по Каменноостровскому проспекту, 47. Работы вел другйо подрядчик «Мостотреста» — ООО «РСУ-16».

Читайте ранее в этом сюжете: Начинается ремонт Зелёного моста на Невском проспекте Петербурга