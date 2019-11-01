Пекин, , 11:53 — REGNUM Новые технологии, которые позволяют не только опознать преступника, но и оценить его психическое состояние, начали внедрять в Китае. Об этом сообщает 1 ноября газета Financial Times.

Сообщается, что данная система будет внедрятся в аэропортах и метро. Как рассказал журналистам издания эксперт по охране общественного порядка Ли Сяоюй в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, новая технология уже применяется на таможне.

Она помогает предотвращать террористические акты и случаи контрабанды благодаря умению распознать признаки агрессии или нервозности, отметил он.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Московском метрополитене начали тестировать систему распознавания лиц при оплате за проезд. Она позволяет списывать средства оплаты со счета пассажира, при его регистрации с помощью видео камеры.