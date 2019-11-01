Кисловодск, Ставропольский край, , 12:00 — REGNUM Городскую больницу Кисловодска в Ставропольском крае капитально отремонтируют впервые за 30 с лишним лет. Реконструкция медучреждения начнется в 2020 году.

«Построили больницу в 1988 году, капитального ремонта с того времени не проводилось. Поэтому реконструкция имеет большое значение для горожан», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы администрации города-курорта.

Работы финансируются за счет средств из краевого бюджета. Отмечается, что все здание больницы будет обновлено. Специалисты заменят инженерные коммуникации, модернизируют медицинское оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

Проект реконструкции будет подготовлен в текущем году в рамках краевой адресной программы. Разработчиком проекта станет московский научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха «Гипроздрав».

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