Ташкент, , 11:47 — REGNUM Кинематографисты из Узбекистана пройдут обучение в Индии по программе «Индийского технического и экономического сотрудничества», сообщили в пресс-службе национального агентства «Узбеккино».

Отмечается, что на стажировку в Боливуд отправится 15 человек. Соответствующее соглашение было подписано на встрече посла Индии в Узбекистане Сантоша Джа и генерального директора «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова.

Джа добавил, что в рамках соглашения расходы на обучение берет на себя индийская сторона. Кроме того, планируется организовать индивидуальные программы с обучением на 2−3 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября французский актер Жерар Депардье заявил, что планирует сняться в документальном фильме об Узбекистане «Шелковый путь».

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