Вильнюс, , 11:46 — REGNUM Литовские страховые компании ко Дню всех усопших объявили о новинке на рынке — страховании могил, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 ноября. Такая услуга в Литве существовала и раньше, но в эти дни набирает популярность, заверяют в Литве.

«Можно заметить несколько причин. Во-первых, только прибыв на кладбища навестить могилы люди видят, что им нанесён ущерб. Во-вторых, именно сейчас присмотру могил стали уделять и больше времени, и вкладывать в это больше средств, а это манит воров», — говорит представитель одной из литовских страховых компаний Айварас Туменас. Вору, заявляют страховщики, воруют ограды, вазы, скульптуры и т.д.

По словам Туменаса, могилы застраховало уже порядка 1,5 тыс. клиентов по всей Литве, а выплаты из-за разрушений могил в среднем составляют по 700 евро. Виновниками разрушений называют как воров и вандалов, так и стихию.