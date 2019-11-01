Улан-Удэ, , 11:45 — REGNUM В Бурятии намерены провести масштабные курсы обучения по изготовлению бумаги из шкур овец и коз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики, об этом заявил глава ведомства Даба-Жалсан Чирипов на презентации такой бумаги, представленной мастером из Внутренней Монголии Гантумэром Багша.

«В европейских учебных заведениях технология изготовления такой бумаги пользуется большим спросом. Её уже применяют известные художники и мастера ремесел в своем творчестве», — рассказал мастер, добавив, что его можно применять не только в каллиграфии, но и в дизайнерском искусстве.

По мнению министра, освоение производства подобной бумаги поможет развитию сельского хозяйства республики и экономики в целом.

«Если будут востребованы эти шкуры, то люди будут покупать овец и коз, соответственно увеличится их содержание», — отметил Чирипов.

Добавим, что ранее глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев подверг резкой критике руководство Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин этого стало то, что власти республики не выделили деньги на развитие производства по переработке шерсти. Из-за этого, по словам священнослужителя, фермеры вынуждены выкидывать шкуры овец.

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