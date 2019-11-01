Москва, , 11:44 — REGNUM Дети из Ленского района Архангельской области приняли участие в увлекательном квесте-приключении «Ключи от Москвы» под самыми стенами Кремля. Как сообщает «Московский комсомолец», после веселой двухчасовой прогулки они узнали о главном городе страны много нового, пели, танцевали и даже сняли собственный фильм.

Возможность получить массу впечатлений от отдыха в столице юные жители Ленского района Архангельской области смогли благодаря программе по социальной поддержке населения, реализуемой инвестором проекта экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района. Группы школьников с середины июля регулярно приезжают в столицу. Дорогу, питание, проживание и все мероприятия оплачивает ООО «Технопарк». Всего Москву посетило уже более 20 групп детей, уточняют в пресс-службе компании.

Программу визита каждый раз разрабатывают исходя из возраста школьников, их интересов и увлечений, при этом мероприятия должны быть и развлекательными, и познавательными. К примеру, для уже заканчивающих школу одиннадцатиклассников в программу добавили специальные тренинги «Психологическая готовность к аттестационным испытаниям» и «Сдадим ЕГЭ». В один из дней дети из Ленского района побывали у Кремля, где их ждал квест «Ключи от Москвы». Как пишет «МК», ребята разделились на две команды и в многочисленных конкурсах соревновались друг с другом в знании истории российской столицы.

«В первый день они посетили «Панораму 360» на площадке в Москва-сити, были в парке «Зарядье», детям очень понравилась экскурсия в медиакомплексе «Полет над Москвой», восторг был безумный, — рассказала изданию специалист учебного отдела Московского центра развития кадрового потенциала образования Евгения Кирпичникова, сопровождавшая группу. — Второй день они провели в городке профессий «Мастерславль», а вечером сходили в цирк. В цирке было замечательное представление братьев Запашных — ладошки у всех детей устали, много хлопали, также были в театре РАМТ на спектакле «Денискины рассказы», только вернулись и сразу попали на Красную площадь».

«Нам рассказывали про Красную площадь, разные башни Кремля, рассказывали их историю, всякие байки, которые придумали москвичи. Мы бегали, веселились, пели на всю площадь, участвовали в конкурсах, собрали 24 ключа, получили приз, сфотографировались с царем, я очень рад», — поделился впечатлениями школьник из Яренска.

В конце приключения ребят действительно ждал самый настоящий царь: Иван Грозный в парадном облачении вручил им огромный ключ от Москвы.

«Мне очень нравится в Москве, здесь очень красиво, хоть это и город, есть места, где можно подышать свежим воздухом, например, в парке «Зарядье», — рассказала ученица Яренской школы. — У нас там был «Полет над Москвой» — такое ощущение, будто мы на самом деле летели и рассматривали главные достопримечательности».

«Мы ехали за яркими впечатлениями, узнали много всего интересного, нам очень сильно понравилось, — отметила ее подруга. — Мы живем в маленьком селе, и многие в первый раз увидели такие большие дома. Все красиво, светится. Для нас это удивительно, мы стояли и очень долго просто смотрели. Море эмоций, хотим еще здесь побывать».

По словам учительницы Яренской средней школы, такая поездка не только интересна, но и полезна для детей.

«В нашей группе собраны в основном 3-й, 5-й, 7-й классы, ребята здесь увидели красивый город, посетили молодежный театр, увидели ночную Москву, вызвало восторг, когда мы гуляли по Парящему мосту и любовались вечерним городом, — отметила она. — Программа действительно организована очень четко: начиная с приезда детей, включая питание и экскурсии. Когда дети изучают, например, те же самые достопримечательности по книгам — это одно, но когда они воочию видят своими глазами такой замечательный город как Москва, — это совершенно другое».

Педагог высказала свое мнение и по актуальной для всех жителей Ленского района теме — о проекте экотехнопарка «Шиес», инвестором которого является организовавшая поездку компания «Технопарк».

"Сейчас каждый житель имеет по поводу экотехнопарка свое мнение, кто-то является противником, кто-то сторонником. Экотехнопарк — это сбор отходов, которые будут поступать из Москвы. В Яренске функционирует информационный центр, если желающие хотят узнать достоверную информацию, сейчас такой информации достаточно, пожалуйста — может прийти каждый и посмотреть, что из себя представляет экотехнопарк», — сказала учительница.