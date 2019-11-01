Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM После выступления в зале «Зарядье» от 30 до 40 музыкантов симфонического оркестра Мариинского театра почувствовали недомогание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 1 ноября источник, знакомый с ситуацией.

Мариинский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Оркестр Мариинского театра накануне выступал зале «Зарядье» с концертом. После того как петербуржцы прибыли в отель, от 30 до 40 музыкантам стало плохо.

«Некоторым даже понадобилась госпитализация. Пока не ясно, от какой еды им стало плохо — в тот день ели в отеле и на площадке», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что в четверг в рационе у музыкантов были блюда из ланч-боксов. Восемь человек попали в больницу.

Отметим, 1 ноября в зале «Зарядье» также запланирован концерт симфонического оркестра театра «Вагнер. Опера «Тангейзер» под управлением Валерия Гергиева. 2 ноября также запланирован концерт с участием Равиля Ислямова и Мао Фудзита.