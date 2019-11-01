Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве ГКУ «АМПП» отмечает семилетие организации платных парковок в городе. Информация о дате содержится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что первые платные парковки были организованы 1 ноября 2012 года. Тогда проект по их обустройству являлся пилотным, было создано 558 мест. Сейчас в Москве предлагают услуги более 81,8 тыс. платных парковочных мест.

В ГКУ обратили внимание, что за семь лет существования сервиса московские автомобилисты перестали парковаться на тротуарах, газонах, а также ставить транспортные средства на проезжей части в несколько рядов. При этом в центре Москвы появилось больше возможностей найти свободное место для парковки.