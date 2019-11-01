Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:37 — REGNUM Шесть школ и два детских сада в Нижнем Тагиле (Свердловская область) были закрыты на карантин по ОРВИ, гриппу и пневмонии. Об этом сообщает АН «Между строк».

Как заявила агентству и. о. главы городского управления образования Татьяна Гура, работу приостановили в школах № 10, № 20, № 21 и № 81, а также в Центре образования № 1 и гимназии № 18. Кроме того, были временно закрыты детские сады № 27 и № 75.

По словам чиновницы, карантин продлится до 11 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Екатеринбурге принудительно закрыли на карантин детский сад № 437 «Солнечный лучик». Такое решение принял районный суд из-за доказанных нарушений в сфере санэпидемиологического обеспечения.

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