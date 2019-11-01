Джизак, Узбекистан, , 11:33 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана задержали жителя Джизакской области республики, который сообщил о возможном взрыве бомбы в аэропорту Ташкента. Об этом 1 ноября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на следственный департамент при МВД республики.

В ведомстве уточнили, что 29 октября мужчина позвонил в справочную службу и попросил номер органов внутренних дел. При этом он заявил, что скоро произойдет взрыв на территории ташкентского аэропорта.

Через 15 минут после разговора с оператором справочной мужчине позвонил сотрудник отдела дежурной части управления обеспечения безопасности аэропорта Ташкента. Злоумышленник заявил, что в аэропорту ожидается провоз 5−6 кг наркотиков по рейсу Ташкент — Стамбул.

Сотрудники УВД задержали мужчину в Пахтакорском районе Джизакской области Узбекистана. По факту звонков было возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 277 УК республики (хулиганство).

Напомним, 8 февраля Железнодорожный районный суд Хабаровска признал гражданина Узбекистана виновным в ложном сообщении о бомбе в здании железнодорожного вокзала.

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