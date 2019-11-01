Киев, 1 ноября 2019, 11:35 — REGNUM Сотрудники военкоматов Украины пытаются выполнить план по призыву в ВСУ, вылавливая людей на улицах и рабочих местах, рассказал адвокат Валентин Дупак, сообщило 1 ноября издание «Обозреватель».
Юрист рассказал о недавнем случае, произошедшем в Ровенской области.
Дупак рассказал, что в сёлах и маленьких городах работники военкоматов ловят людей возле магазинов.
Иногда чиновники действуют обманом, приглашая своих «жертв» в военкомат якобы донести какие-то медицинские справки, либо же под видом полицейских повесток предлагают явиться для «дачи показаний».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернополе в результате ночной облавы были пойманы 40 жителей города. Их отвезли в военкомат и заперли в здании. Под учреждением собрались родственники «призывников» и вызвали полицию.
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