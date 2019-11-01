Москва, , 11:35 — REGNUM Десятилетний житель деревни Девятины Вытегорского района Вологодской области Владислав Аносов летом 2019 года спас из холодной реки Андома своего 12-летнего друга. Сегодня школьника наградили в Москве общественной медалью «За мужество в спасении», благодарностью директора Росгвардии и подарком от Совета Федерации РФ.

Владислав Аносов 35.rosgvard.ru

В воскресенье, 9 июня, Владислав отправился на реку Андома, которая протекает в 300 метрах от его дома, вместе с отцом. По дороге к ним присоединился 12-летний Артем, лучший друг Влада. Искупавшись, мальчики решили вдвоем устроить заплыв наперегонки до плота. Отметим, что Владислав хорошо плавает, поскольку посещал бассейн и занимался плаванием у тренеров.

«Несмотря на разницу в возрасте и проблемы со здоровьем, Влад легко обогнал своего друга и первым забрался на плот. Обернувшись, мальчик увидел, как Артема уносит на середину реки и тот не может плыть», — рассказали подробности этой истории в Управлении Росгвардии по Вологодской области.

Оценив серьезность ситуации, Владислав Аносов бросился в воду и быстро доплыл до друга. Однако это оказалось самой легкой частью борьбы за жизнь утопавшего.

«Сначала он хватался за меня, и я только-только успевал набрать воздуха перед тем, как уходить под воду. Затем Артем потерял сознание, тогда я стал толкать его к берегу. Подплывал и снова толкал, пока не почувствовал дно. Тогда уже я вытащил его на берег на безопасное расстояние», — рассказал Влад.

Отец храброго мальчика оказал Артему первую доврачебную помощь и тот быстро пришел в сознание. Прибывшие врачи, которых вызвала бабушка Артема, подтвердили, что с ним всё в порядке.

В Андомской средней школе, где учится Владислав Аносов, его геройский поступок также отметили и подарили конструктор «Лего». А еще мальчик занимается созданием роликов для своего YouTube-канала.

«Пока я еще не определился с профессией, но точно знаю, что она будет связана с интернет-технологиями», — говорит он.

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