Тбилиси, , 11:07 — REGNUM 31 октября Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил на чрезвычайном заседании Синода и призвал сделать все, чтобы в народе не возникла сумятица из-за поведения и выступлений некоторых представителей Грузинской Православной Церкви, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Патриарх Грузии Илия II © ИА REGNUM

«Мы должны делать все как в церкви, и в стране для установления мира. Мы не должны давать обществу повода усомниться в церкви и вере. Сегодня мы собрались не для того, чтобы наказывать кого-либо, а помочь друг другу. […] Сегодня сложное время. Мы должны пройти по «тонкому мосту». Мы должны сделать все, чтобы в народе не возникла сумятица из-за нашего поведения и выступлений. Каждый первосвященник дал клятву верности перед Богом и Патриархом, и в случае нарушения этой клятвы он берет на себя большой грех»

Напомним, 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода грузинской православной Церкви. После заседания Синода стало известно, что владыка Петре (Цаава) был лишен патриархом архиерейского сана. Во время заседания митрополит Илию II в грехе мужеложства. Также стало известно, что Священный синод обратится к президенту Грузии с ходатайством о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.

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