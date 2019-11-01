Тбилиси, 1 ноября 2019, 11:07 — REGNUM 31 октября Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил на чрезвычайном заседании Синода и призвал сделать все, чтобы в народе не возникла сумятица из-за поведения и выступлений некоторых представителей Грузинской Православной Церкви, передает Первый канал Грузинского телевидения.
Напомним, 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода грузинской православной Церкви. После заседания Синода стало известно, что владыка Петре (Цаава) был лишен патриархом архиерейского сана. Во время заседания митрополит Илию II в грехе мужеложства. Также стало известно, что Священный синод обратится к президенту Грузии с ходатайством о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.
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