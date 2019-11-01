Москва, 1 ноября 2019, 10:53 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил важность задач, стоящих перед ФССП. На работников службы, налагается особая ответственность, требующая исключительной компетентности и полной самоотдачи.
«Принятие нового федерального закона, определяющего высокий статус ФССП, позволит ещё более укрепить кадровый состав и улучшить качество работы», — подчеркнул президент и пожелал сотрудникам службы успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, профессиональный праздник — День судебного пристава — был учреждён 2009 году в знак признания весомых заслуг отечественного института судебных приставов.
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