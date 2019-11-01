Москва, , 10:48 — REGNUM В Москве упростили работу сервиса «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете». Об этом сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Раньше, чтобы воспользоваться электронным сервисом и узнать информацию о жилищном учете, заявителям было нужно вводить на портале mos.ru номер учетного дела, год постановки на учет, административный округ, муниципальный район», — рассказал он.

Теперь, по словам Ефимова, эти данные вносить не нужно, достаточно авторизоваться на портале mos.ru. После этого остальные данные погрузятся автоматически из личного кабинета пользователя.

Данный сервис позволяет москвичам, принятым на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, получить информацию о своём деле. С начала 2019 года поступило 40 тысяч заявлений от желающих воспользоваться сервисом и встать на учёт.