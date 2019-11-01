Хабаровск, , 10:58 — REGNUM Награду 10-летнему Бахтиёру Усмонову, семья которого недавно переехала из Таджикистана в Хабаровск, вручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В мае 2019 года Бахтиёр спас друга из залитого кипятком коллектора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вместе с Валентиной Матвиенко юного героя чествовали сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова и Герой России Олег Кудрин.

Бахтиёр увлекается футболом и носит кадетскую форму.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Бахтиёр и его друг Слава играли во дворе своего дома. Внезапно Слава наступил на доску, которая прикрывала открытый коллектор, заполненный горячей водой. Мальчик провалился по грудь в кипяток, чудом успев зацепиться за бетонный бортик. Маленький Бахтиёр, которому всего 10 лет, сразу бросился спасать друга. Он успел вытащить его из колодца. Слава получил ожоги 40% тела. Но врачи смогли его спасти. Сейчас Слава ходит во второй класс, а его семья считает Бахтиёра и его семью родными.