Курган, , 10:47 — REGNUM В Кургане для качественной и своевременной уборки дорожной сети от снега введён запрет на стоянку транспортных средств в ночное время на 13-ти улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Уборка снега Orenburg.ru

Стоянка автотранспорта запрещена с 00:00 до 06:00 часов на улицах Советская, М. Горького, К. Маркса, Кирова, Володарского, Пичугина, Савельева, генерала Дубынина, Р. Зорге, Пушкина, Томина, Кравченко, Климова.

В местах запрета будут установлены соответствующие дорожные знаки.