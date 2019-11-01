Москва, , 10:54 — REGNUM Дети, совершившие героические поступки, становятся примером для взрослых. Об этом 1 ноября заявил заместитель директора Росгвардии, генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой на торжественной церемонии награждения гражданского-патриотического проекта «Дети-герои» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В этом зале присутствуют ребята, которые совершили героические поступки. Есть подростки, которые уже стали примером для граждан нашей страны. Мы уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на славной истории нашего великого государства», — сказал Плохой.

Представитель Росгвардии отметил, что «героями не рождаются» и поблагодарил родителей и педагогов детей за то, что они воспитали людей, готовых, «рискуя жизнью, прийти на помощь другому человеку».

После этого началось награждение. Детям-героям были вручены медали «За мужество в спасении», благодарность директора Росгвардии Виктора Золотова, а также подарки Совета Федерации РФ.

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