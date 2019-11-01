Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2019 года в рамках исполнительных производств служба судебных приставов взыскала 5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В среднем каждый судебный пристав-исполнитель взыскал около 15 млн рублей. Так, за девять месяцев в пользу работников взыскано 204 млн рублей своевременно невыплаченной заработной платы. В пользу детей перечислено 115 млн взысканной задолженности по алиментным платежам.

Стоит отметить, что в штате ведомства на сегодняшний день 345 судебных приставов-исполнителей и 342 судебных пристава, обеспечивающих безопасность в судах.