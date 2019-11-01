Воронеж, , 10:45 — REGNUM 15-летний воронежец Тимофей Савинков награждён общественной медалью «За мужество в спасении» и благодарностью Росгвардии, церемония награждения юных героев состоялась 1 ноября в Совете Федерации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

3 июня 2019 года 15-летний Тимофей Савинков со своим другом отправились купаться на реку Толучеевка рядом с посёлком Пригородный Калачеевского района. В какой-то момент его друг стал уходить под воду. Тимофей не растерялся, нырнул за уже ушедшим под воду другом, вытащил его на берег и оказал первую помощь. Своё будущее Тимофей намерен связать с работой в правоохранительных органах.

Награду и благодарность Тимофею вручили Герой России Роман Шитнёв, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Олег Плохой.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, проект действует с 2014 года.