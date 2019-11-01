Махачкала, , 10:47 — REGNUM Стали известны подробности героического поступка восьмилетнего школьника из Дагестана Муслима Далгатова, который спас друга, упавшего с 70-метрового обрыва. Мальчик сломал руку, получил закрытую черепно-мозговую травму, но все равно не бросил сверстника и почти километр тащил его на себе, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе МВД республики.

Муслим и его друг Умар шли за мороженым, и по пути проходили мимо высокого речного берега. Любопытные мальчики подошли близко к обрыву, и на самом краю Умар поскользнулся и полетел вниз. Муслим попытался его удержать, но сил не хватило, и он полетел следом. Дети упали в реку.

От удара Муслим потерял сознание, но в воде пришел в себя — очнулся от холода. Школьник тут же принялся искать своего товарища и вскоре увидел его в воде. Подбежал, попытался его поднять, но не смог — говорит, правая рука не слушалась.

Однако Муслим не растерялся и одной левой рукой стал вытаскивать друга на берег. Тут Умар очнулся. Муслим помог ему подняться и потащил наверх. Кое-как, держась друг за друга, мальчики добрались до дороги. Там они встретили участкового полиции, который отвез их в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 ноября, в Совете Федерации РФ состоится торжественная церемония награждения в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Муслиму Далгатову, как и другим юным героям со всей страны, вручат общественные награды и подарки.

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