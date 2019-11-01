Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Оренбургской области бывший министр образования региона Вячеслав Лабузов находится под подпиской о невыезде. Экс-чиновника обвиняют в лоббировании интересов строительных компаний, выполнявших ремонт в учреждения образования, сообщает orenday.ru.

По данным ресурса, экс-главе ведомства предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Ряд компаний получали преимущество при заключении контрактов в нарушение конкурсного законодательства.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, их ведомство не занимается расследованием этого дела.

Стоит отметить, что в мае 2018 года следственные органы заявили о возбуждении уголовного дела по факту хищениях чиновниками минобра денежных средств при поставке мебели, оргтехники и иного оборудования путем завышения цены на товар, для нужд образовательных учреждений области. Ущерб оценивался в сумму, превышающую 2 млн рублей.

Осенью 2018 года в офисах минобра, а также в дома у экс-министра прошли обыски. После них глава ведомства подал заявление с формулировкой «по собственному желанию».

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