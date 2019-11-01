1 ноября 2019 | Время чтения 10 мин

Ехал в Юрому, и очень хотел увидеть Юромский погост с его церквями. Несбыточная мечта – церкви сгорели в 1930-х годах. От них только фотографии, даже местные не могут точно сказать какая церковь где стояла. «Одна примерно здесь, а вторая примерно там».

Владимир Станулевич, , 10:33 — REGNUM Анатолий Новиков, лешуконский краевед: «Юрома… расположена на правом берегу Мезени, в 132 км по реке от пристани Каменка, в 44 км от села Лешуконского. .Центр урочища Юрома и Юромского стана XV-начала XVII века. Одно из самых древних русских поселении на Мезени. Названа по реке Юрома.

Дом потомков великого морехода Федота Рахманина в Юроме Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В перепись 1623 года называлась «деревня Погосская да к ней же припущена в пашню деревня Костина и Лежевская тож» и имела 33 двора… А у местного населения называлась Юромой… в тексте писцовой книги 1623 года о землях крестьян деревни Погосской говорится о Юроме: «…и на Юромском наволоке пятьсот копен…». Или следующая запись в той же переписи: «Погост в Юроме — церковь Архангела Михаила вверх церковь Пророка Ильи древяны. В келье просфорница Дарья, 3 кельи нищих, 2 кельи пусты. Церковная деревня: в дворе поп Офонасей Ермолин, во дворе церковный дьячок Мосейко Тимофеев…».

Или сведения о рыбных тонях и звериных промыслах: «На Печорских реках на Цильме, Косме речке с озеры и с ыстоки рыбные ловли и тони и звериной промысл и водяной на оброке за юромцы за Онашкою Башловкою да за Якушком Лимониным оброку и пошлин старого 5 алтын 3 денги…».

В сороковые моровые годы шесть семей выехали в Важский уезд, в 1646 году они вернулись. Десять семей «вышли в 150-ом (1642 — А. Н) году и живут в Сибири и Мунгазее». Восемь семей вышли в 151-ом году и живут в Важском уезде в государстве в Верховажской волости». Три семьи живут «у Соли Вычегоцкой на посаде». А всего пустовало 25 дворов из тридцати трех.

Статистические данные 1918 года оповещают, что в селе Юрома 290 жителей, 50 дворов…» (1).

Ехал в Юрому, и очень хотел увидеть Юромский погост с его церквями. Несбыточная мечта — церкви сгорели в 1930-х годах. От них только фотографии, даже местные не могут точно сказать какая церковь где стояла. «Одна примерно здесь, а вторая примерно там». Небольшой грех — не знать, что было лет 60 назад на месте где живешь. Главная из оставшихся достопримечательностей Юромы — дом Рахманиновых.

Церкви Юромы 1675 и 1783 года

Лев Саватюгин, российский географ, полярник: «Рахманин Федот Ипполитович — знаменитый новоземельский кормщик XVIII века. Родился в 1731 г. в Юромской волости Мезенского округа. Плавал на море с 17 лет. До 1788 г. зимовал на Шпицбергене 6 раз, на Южном острове Новой Земли 26 раз (кроме того два раза плавал туда в летнее время) и 5 лет «препроводил в Сибири для тамошнего плавания из реки Енисея, на судне архангелогородского купца Лобанова». Рахманинов занимался мореходством и после 1788 г. Так, известно, что в 1797 г. в возрасте 66 лет он ходил на Шпицберген на судне «Иоанн Креститель». Ценные сведения по лоции Новой Земли Рахманин сообщил члену-корреспонденту Петербургской академии наук В.В. Крестинину, который отзывался о кормщике следующим образом: «Рахманин отличается от прочих кормщиков знанием своим читать и писать: он любопытен и имеет неограниченную склонность к мореплаванию и охоту к отысканию неизвестных земель. Нет из нынешних кормщиков другого, который бы совершеннее его знать мог Новую Землю вообще и особливо южную половину сего великого острова» (2).

Дом не производит впечатления древней (XVIII века) хоромины из толстенных, вечных, лиственичных бревен. Выглядит обыденно. Спросил Татьяну Ивановну Титову — главу Юромы, — Точно тех Рахманиновых, не однофамильцы? — Те самые!». Татьяна Ивановна не исключила что в доме есть венцы «того еще дома Рахманина». Так часто бывает в деревнях — целые бревна предыдущей постройки используются в новой. В Неноксе в Никольской церкви есть бревно, дендрохронология которого показала 500 лет. А церкви — всего 300!

Лев Саватюгин: «Железный — пролив, отделявший остров Ярцева от острова Междушарский, в проливе Костин Шар. Старинное название. известно еще кормщику Ф.И.Рахманину в конце XVIII века — Железные Ворота.

Кусова Земля — остров в проливе Карские Ворота. Старинное название, сообщенное мезенским кормщиком Ф.И.Рахманиным, происшедшее видимо от фамилии промышленника. Остров был известен русским промышленникам — поморам уже в XVII веке.

Мучные — островки вблизи входного мыса губы Строганова, у юго-западного побережья острова Южный (Новая Земля). Старинное название, сообщено кормщиком Ф.И.Рахманиновым в 1788 г. — «Мутные острова»

Рахманина — мыс в заливе Шуберта, на восточном побережье острова Южный. Назвали в 1927 году участники 14-й экспедиции Плавучего морского научного института на эс «Персей»… в честь известного мезенского кормщика XVIII века…

Рахманова — губа в заливе Цивольки на южном побережье острова Южный (Новая земля)» (3).

Недалеко от дома морехода, в первом ряду от реки Мезени — пустырь. » — Здесь — говорит Титова — стоял дом где жил ссыльный Ворошилов. Его после 1957 года разобрали за ветхостью». «— Из-за антипартийной группы Молотова — Маленкова, в которую входил Ворошилов» — поумничал я. » — Хотим поставить стенд», — с гордостью сообщает глава Юромы — «здесь в ссылке жил К.Е.Ворошилов». » — Может избу похожую найти да поставить? Хоть один музей в селе будет. Опять же глава государства, не просто член Политбюро. Мало сел где главы страны жили» — опять смущаю главу. Титова молча идет дальше, взяла паузу. Местные власти в селах, да и в районах, с 1991 года не уверены в правильности своих действий в отношении революционных мест или могил красноармейцев времен Гражданской например. Установок сверху нет, в СМИ советскую власть поминают нехорошо — по-всему лучше ничего не делать, чтобы по шапке не получить.

Заросший травой памятник К.Ворошилову, жившему в Юроме в ссылке Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Леонид Санников, архангельский историк: «Ворошилов Климент Ефремович (23.01.1881 с. Верхнее Бахмутского у. Екатиринославской губернии — 2.12.1969 г., Москва), рабочий революционер, советсткий и партийный деятель. Член РСДРП с 1903 года. …В 1907 году был сослан в Архангельскую губернию, бежал из Пинеги (22.12.1907) снова сослан в Архангельск (15.10.1908), в ссылке в Мезени (1908−1909), в Холмогорах (1909−1911), в деревне Юроме, Усть-Вашке и в селе Дорогорском (1911), по истечении срока ссылки (27.07.1902) уехал в Донбасс. В 1925—1940 наркомвоенмор, с 1935 года Маршал Советского Союза. В 1953—1960 Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Один из ближайших сподвижников И.В.Сталина» (4).

Но памятник Ворошилову, свергнуть в 1959 году не решились — глава государства опять же. Весь он зарос травой, Климент Ефремович. Титова: » — Не косим, кто этим будет заниматься? Коммунистов нет в селе». » — Как бы не относиться к Ворошилову, некрасиво. Может силами администрации пропалывать памятник президенту СССР?». Титова похоже не поверила, что я на полном серьезе.

Дом в Юроме, где в ссылке жил будущий «президент СССР» К. Ворощилов

Анатолий Новиков: «Бросается в глаза самый крупный куст — Юрома (с Кельчемгорой)… Основные кусты объединяют дворы:

Юрома с Кельчемгорой — 192 двора

Устьвашка — 93 двора

Смолина Щелья — 82 двора

Азаполье — 81 двор

Кузьмин городок — 40 двора

Койнас — 85 дворов

Если первая церковь была построена, наверное, в Лампожне, то вторая — непременно, в Юроме. Юрома длительное время выполняла роль административного центра Нижней и Средней Мезени.

Если в новгородский период была волость Мезень, то после официальной передачи этих земель Москве и вхождения Поземья в Двинской уезд здесь был учрежден Юромский стан. Стан объединял все селения Мезени, до Удорского рубежа. В Юроме основалось мезенское управление… Уже после учреждения Кеврольско-Мезенского воеводства и Мезенского уезда с центром в Окладниковой слободе воевода в своей памяти от 14 августа 1615 года просит:

«список… прислали бы естя в Юромский стан или в Окладникову слободку к воеводе к Василью Костянтиновичу Нестерову…».

Видимо вновь созданная волость Мезень (наряду с волостью Малая Немнюжка) в составе Мезенского уезда оставила местом управления Юрому, сохранилось там какое-то управленческое учреждение…

Похоже, в XV—XVI веках на Архангельском Севере понятия волость и стан (иногда и погост смешались и становились зачастую равнозначными. До 1613 года селения по Мезени входили в Двинской уезд как Мезенский (Юромский) стан или Мезень — волость… Сьаям на вотчину Антониево-Сийского монастыря 1578 года говорит о деревнях «в Юромском стану на Мезени», то есть Юромский стан и волость Мезень, означают один и тот же территориальный округ…

Юромский стан на Мезени — самое раннее территориальное образование Московской Руси в Мезенском крае. Стан объединял все деревни по реке Мезени от моря до притока Пылемы с одноименной деревней. Выше по Мезени русских поселений вначале не было (были только чудские печища) до притока Пижмы. Самые верховья Мезени относились к Удорскому краю, заселялись зырянами.

До переписи 1552 года крестьяне Юромского (он же Мезенский) стана платили оброк один рубль за право ловить рыбу в реке Мезени «с верховья вниз до моря». .верховье — это Пылема, то есть здесь заканчивалась территория стана. Эта же перепись отмечает 11 непашенных починков и три займища на участке реки Мезени от Пылем — острова до притока Пижмы. Этим починкам даются льготы на 5 лет для освоения пашни. Этим починкам даются льготы на 5 лет для освоения пашни. И с этого участка назначен оброк на рыбную ловлю — один рубль. Как видим, волость уже начинает разрастаться, хотя она остается единственной на Мезени до переписи 1658 года» (5).

От церквей Юромы осталось место, где они стояли Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Горушка на берегу Мезени, чуть повыше Юромы, очень похожа на средневековое городище. Археолиги у вас не работали? Нет, не было археологов. Сейчас уже и не приедут. Археологические исследования недешевы, все меньше они на бюджете, все больше на заказчиках, которых в Юроме нет и похоже не будет. А Юрома, наверное, самая богатая на археологию — в отличии от более древней Лампожни. Но Лампожня на постепенно смываемом в сторону моря острове, а Юрома не материке. Только Мезень может сравниться в средневековой археологии с Юромой. Лет 200 в Юроме, скорее всего на этой горушке, сидели начальники Юромского стана — после передачи новгородских владений на Мезени Москве, москвич не захотели сидеть в новгородской Мезени и основались в Юроме. Причиной была еще зимник — древняя тайбола выходящая от Пинежского волока на реку Мезень у Юромы. От 200 «столичных» лет под землей остался частокол острога, очевидно ров, заваленный всякой всячиной интересной археологам — шпоры гонцов, сломанные пики-копья-стрелы — сабли, пряжки и прочий металлический хлам, который за века стал сокровищем.

Примечания:

А.В.Новиков. Деревни Лешуконья. Аржангельск. 2007. С.434−444 Л.М.Саватюгин. Архипелаг Новая Земля. История, имена и названия. М. 2017. С.578−579 Там же. С.311 402, 477, 578, 579, 642 Поморская энциклопедия. В 5 томах. Архангельск. 2001−2016. Т.1. С.109 А.В.Новиков. Лешуконье. XV—XIX вв. История края. Архангельск. 2003. С.28−32

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