Москва, , 10:37 — REGNUM Подвиги детей и подростков, которые, рискуя жизнью, помогают другим, не остаются незамеченными государством. Об этом 1 ноября заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на торжественной церемонии награждения гражданского-патриотического проекта «Дети-герои», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие ребята, родители, друзья коллеги, я искренне рада приветствовать вас в стенах Совета Федерации. Вот уже в шестой раз проводим торжественную церемонию награждения тех, кто в трудной ситуации не растерялся, проявил героизм и твёрдость духа. Это стало хорошей традицией, и важно, что государством не остаются незамеченными подвиги наших детей. Мы чествуем вас, тех, кто рискуя сам, спасал людей из пожара. Вашим подвигам могут позавидовать и взрослые. Мы гордимся вами! Хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваши смелые, славные поступки», — выступила с приветственным словом председатель Совфеда РФ.

По словам Матвиенко, в течение 2019 года в Совет Федерации РФ поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 регионов РФ. Однако не все они смогли приехать в Москву. Поэтому председатель СФ РФ призвала регионы провести аналогичные мероприятия с награждением детей, чтобы «награда нашла своего героя и как можно больше людей знало подвиге наших ребят».

«Наша встреча проходит в канун Дня народного единства, праздника, который напоминает нам, что все мы ответственны за нашу Родину. Подвиг народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского показал способность объединения наших людей в экстренных ситуациях», — отметила Матвиенко.

Отметим, что проект «Дети-герои» реализуется Советом Федерации совместно в Росгвардией.

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