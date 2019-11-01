Найроби, , 10:40 — REGNUM Блогеры из кенийского города Накуру приняли участие в заседании по организации интернет-кампаний по предупреждению заболевания раком, которому в последнее время подвержены все больше жителей Кении. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, основной целью заседания стало просвещение жителей страны о диагностике раковых опухолей с целью устранения существующих предубеждений и мифов о болезни. Один из блогеров Морис Мутури заявил, что интернет-пространство — самая перспективная площадка для реализации поставленных задач.

«В рамках месяца по информированию населения о раке мы запланировали ряд интернет-кампаний, в числе которых — заседание блогеров, которое проходит сегодня (31 октября), на котором мы обсудим просвещение людей о заболеваниях раком. Это важно, потому что в наши дни многие люди часто пользуются интернетом и получают много информации в сети. Это лучший план для осуществления программы информирования населения, который может быть применен в настоящее время», — добавил Мутури.

Он отметил, что для освещения сложных тем, как например, вопросов здравоохранения, блогеры привлекают специалистов.

«Мы никогда не говорим о том, чего мы не знаем, если по вопросу необходимо экспертное мнение, мы привлекаем врачей и других квалифицированных медицинских работников», — подчеркнул он.

По информации издания, встреча блогеров по обсуждению важных для общества вопросов проводится в Кении уже в 11 раз. Основная идея мероприятие — использовать популярность блогеров в социальных сетях в просветительских целях, сообщают журналисты.