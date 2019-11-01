Екатеринбург, 1 ноября 2019, 10:30 — REGNUM В столице Среднего Урала разработают дорожную карту по строительству храма Святой Екатерины. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает ТАСС.
По словам градоначальника, документ будет готов в течение ближайших шести месяцев.
В городе продолжаются работы по проектированию будущего объекта. Сейчас проект строительства проходит градостроительные процедуры, добавил Высокинский.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга надеются на реновацию Литературного квартала, рядом с которым построят храм Святой Екатерины. Соответствующие переговоры ведутся с одноимённым фондом, заявил глава городского управления культуры Илья Марков.
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