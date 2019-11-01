Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Полицейские Петербурга провели спецоперацию и задержали членов преступной группы, сбывавшей на территории двух районов Петербурга метадон и кокаин по системе «из рук в руки» за наличные средства. Об этом сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сбыт наркотических средств шел на территории Красносельского и Московского районов Северной столицы. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков и главного следственного управления Главка МВД при поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали пятерых участников группы, в возрасте от 20 до 56 лет.

«В группе каждому из участников были отведены определенные роли: поставщиков, сбытчиков. Двое из них ранее судимы за незаконный оборот наркотиков», — поясняет пресс-служба ГУ МВД. Среди сбытчиков было три женщины.

Во время обысков у задержанных были изъяты кокаин массой более 13 граммов, электронные весы, упаковочный материал, денежные средства и мобильные телефоны.

«Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1, 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков)», — отметили в ведомстве.

Четверо подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, также одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время идет работа по выявлению дополнительных фактов преступной деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября бывший заместитель председателя жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

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