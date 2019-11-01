Брянск, 1 ноября 2019, 10:27 — REGNUM Предложения и опыт Брянской области в части развития здравоохранения войдут в итоговую резолюцию заседания президиума Государственного совета для их проработки Правительством РФ и дальнейшего применения этой успешной практики на территории всей России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Наработки в обеспечении жильём молодых врачей и кадровом вопросе представил губернатор Брянской области Александр Богомаз на семинаре-совещании по подготовке Президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». Региональное правительство финансирует покупку жилья для молодых специалистов, которые приезжают в Брянскую область, и через 10 лет после их работы квартиры можно будет приватизировать. По соглашению с Сеченским медицинским университетом 300 брянских выпускников два года обучаются в предуниверсарии, а потом с преимуществом в 10 баллов могут поступить в крупнейший медицинский вуз страны.
Президиум Государственного совета проходил 31 октября в Светлогорске Калининградской области.