Брянск, , 10:27 — REGNUM Предложения и опыт Брянской области в части развития здравоохранения войдут в итоговую резолюцию заседания президиума Государственного совета для их проработки Правительством РФ и дальнейшего применения этой успешной практики на территории всей России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наработки в обеспечении жильём молодых врачей и кадровом вопросе представил губернатор Брянской области Александр Богомаз на семинаре-совещании по подготовке Президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». Региональное правительство финансирует покупку жилья для молодых специалистов, которые приезжают в Брянскую область, и через 10 лет после их работы квартиры можно будет приватизировать. По соглашению с Сеченским медицинским университетом 300 брянских выпускников два года обучаются в предуниверсарии, а потом с преимуществом в 10 баллов могут поступить в крупнейший медицинский вуз страны.

«После обучения он вернётся в Брянскую область и получит новую квартиру. Ведь мы его обучаем по целевому приему, обучаем в предуниверсарии. И мы отбираем на ранних этапах именно тех ребят, кому интересна медицина. Мы считаем, что так сумеем закрепить медицинские кадры на территории Брянской области», — уточнил губернатор.

Президиум Государственного совета проходил 31 октября в Светлогорске Калининградской области.