Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим «открытого неба» в 11 аэропортах республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что режим действует с 1 ноября 2019 года в Нур-Султане, Алма-Ате, Чимкенте, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокчетаве, Таразе, Петропавловске, Семее.

Отмечается, что режим «открытого неба» предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и представление пятой степени «свободы воздуха» по тем направлениям, которые не обслуживают авиакомпании республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики увеличить количество международных авиарейсов в аэропорту Нур-Султана.

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