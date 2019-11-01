Москва, , 10:12 — REGNUM В России операторов лотерей могут освободить от проведения идентификации участников лотерей с маленьким выигрышем. Соответствующих законопроект одобрило правительство РФ, сообщается на сайте правительства.

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Законопроект дополнит федеральный закон нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится.

Уточняется, что идентификация не будет проводится при выплате участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей, исключение — если возникли подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов.

Также, согласно законопроекту, операторы лотерей должны быть отнесены к организациям, осуществляющим операции с деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ подготовило законопроект о запрете продажи билетов моментальных лотерей в интернете.

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