Ульяновск, , 10:13 — REGNUM В Ульяновске 7 ноября состоится ряд массовых мероприятий, посвящённых День воинской славы и старту Году памяти и славы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, главным событием станет «историко-театрализованная реконструкция парада с прохождением торжественным маршем войск Ульяновского территориального гарнизона».

Торжество будет приурочено к Параду 1941 года и состоится на Соборной площади. Парад будет предварять митинг, на котором будет официально открыт тематический год — Год памяти и славы. «Историко-театрализованная реконструкция парада» станет кульминацией программы, отмечают в регионе. Помимо войск Ульяновского территориального гарнизона, в нём примут участие военнослужащие, суворовцы, студенты института гражданской авиации, юнармейцы, кадеты, ветераны, студенты и курсанты Межрегионального учебного центра.

Отметим, что учебный центр организует выставку средств связи в честь 100-летия училища связи и работу музея «Ульяновск тыловой». Также будет реконструирован призывной пункт 1941 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область присоединится к проекту «Улица Победы», которая направлена на ремонт и благоустройство улиц, связанных с Победой в Великой Отечественной войне. Региональные власти отмечают, что это коснётся всех улиц, «которые имеют в своем названии слово «победа», которым присвоены имена героев и улицы, где проживают Герои Советского Союза».

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