Тбилиси, , 10:10 — REGNUM 1 ноября патриархия Грузии опубликовала протокол заседания Священного Синода от 31 октября, в котором указываются все решения, принятые во время чрезвычайной встречи членов Синода. Заседанием руководил Патриарх всея Грузии Илия II.

Напомним, согласно высказываниям представителей Церкви, чрезвычайное заседание было созвано для обсуждения отношения ГПЦ к публичным выступлениям архиепископа Иакоба (Иакобашвили). В заседании архиепископ выразил сожаление о том, что заявил ранее, и Синод постановил пока ограничиться предупреждением архиепископу Иакобу.

Другим важным решением Синода стало постановление о ходатайстве перед президентом о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе, семья которого находится в тяжелом положении. Священник весной 2017 года был осужден на 9 лет за подготовку убийства секретаря-референта патриарха.

Большое недовольство членов Синода вызвали оскорбительные заявления митрополита Петра (Цаава) против Католикоса-Патриарха Илии II и Священного Синода, которые он делал неоднократно. После того как митрополит Петре не признал себя виновным и не согласился с призывом Синода к покаянию, епископа отлучили от правления епархии и членства Священного Синода и постановили выслать в монастырь для покаяния.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, митрополит Петре обвинил патриарха в грехе мужеложства. На столь громкое обвинение отреагировал премьер-министр Грузии, находившийся с официальным визитом в Турции, но сделавший специальное заявление о событиях после заседания Синода.

«Патриарх Грузии является символом духовности нашей страны, объединяющим наше прошлое, настоящее и будущее. Люди, которые не могут угомонить свое эго, подвергают нашу жизнь огромному риску на сегодняшний и завтрашний день. Это абсолютно неприемлемо, и я уверен, что каждый гражданин нашей страны будет сегодня стоять рядом с нашим Патриархом. Конечно, мы перенесем и это, и выйдем из этого более сильными, с благословения нашего Патриарха»

Напомним, 26 октября в интервью телекомпании «Пирвели» епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. Среди «заговорщиков», по заявлению епископа, были Георгий Квирикашвили, занимавший ранее пост премьера, глава правительства Георгий Гахария и бывший глава СГБ, а теперь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По словам епископа, в этом «заговоре» участвовали и представители церкви — например, митрополит Чкондиди Петр (Цаава) и протоиерей Георгий Мамаладзе. Заявление епископа Бодбийского вызвало широкий резонанс. Политики потребовали незамедлительного начала расследования, а священнослужители призвали назначить заседание Священного Синода. 28 октября патриарх всея Грузии Илия II подписал указ об отставке епископа Бодбийского Иакова (Якобашвили). В приказе отмечается, что освобождение от должности произведено на основании личной просьбы епископа.

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