Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Астронавты США в ближайшее время проведут испытания на Международной космической станции (МКС) новой электропечи, которая приспособлена для работы в условиях невесомости. Как сообщает 1 ноября агентство Associated Press, печь под названием Zero G Oven доставит на МКС грузовой корабль Sygnus.

По данным источника, Zero G Oven также дополнит уже имеющиеся у экипажа МКС средства для разогревания пищи, а сам эксперимент по получению свежей выпечки в космических условиях крайне важен для планов долговременных космических полетов на Марс.

Также сообщается, что, вероятнее всего, вначале новая электропечь будет использована для изготовления печенья с шоколадом, для чего тесто было доставлено на МКС ещё летом нынешнего года и хранится там в замороженном виде.

Кроме этого, уточняется, что температура в электропечи может достигать +177°С, что вдове выше, чем у имеющихся сейчас в распоряжении экипажа МКС средств разогрева. При этом известно, что на приготовление одного печенья будет уходить от 15 до 20 минут.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о том, что американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.