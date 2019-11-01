Золотое, ЛНР, , 10:04 — REGNUM В посёлке Золотое остались десять членов радикальных организаций, выступающих против разведения сил, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян 31 октября, сообщил телеканал «Громадське».

"Эти волонтёры… сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтёрскую помощь для этих населённых пунктов, раздают её», — рассказал он.

Напомним, ранее главарь радикалов Андрей Билецкий заявил, что в Золотом находится 40 боевиков, готовых оказать вооружённое сопротивление.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Троян заявил, что у национальной полиции Украины хватит сил, чтобы обеспечить порядок во всех населённых пунктах, которые затронет процесс разведения сил в Донбассе.

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