Куньмин, Китай, , 09:45 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала четверых подозреваемых в контрабанде замороженных куриных ножек в Китай, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Как стало известно, 18 октября полиция уезда Магуань изъяла в общей сложности 17 тонн замороженных куриных ножек в деревне Мэлун. Четверо подозреваемых были задержаны на месте. Как отметили в полиции, у задержанных не было при себе никаких сертификатов на замороженные ножки. Расследование продолжается.

Отметим, что вареные куриные ножки являются популярным в Китае кулинарным блюдом, подающимся в холодном виде. Большой спрос на этот продукт вызывает и большое предложение от контрабандистов. Основная масса контрабанды идет из Вьетнама.

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