Ташкент, , 09:32 — REGNUM Электронная трудовая книжка в Узбекистане вводится с 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении президента республики о мерах по внедрению межведомственного аппаратно-программного комплекса «Единая национальная система труда», сообщает 1 ноября издание Kun.uz.

Отмечается, что единая система обеспечивает электронную регистрацию трудовых отношений между работником и работодателем, в том числе заключение трудового договора, его изменение и прекращение.

Новые трудовые договоры в систему начнут вводить с 1 января 2020 года. Действующие договоры необходимо зарегистрировать до 1 сентября 2020 года.

Напомним, 15 января директор государственного центра персонализации Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев заявил, что поэтапное внедрение ID-карт в республике начнется в 2021 году. Планируется, что такая карта заменит большинство существующих документов.

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