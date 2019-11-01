Владикавказ, , 09:31 — REGNUM В международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии введены ограничения на движение по автодороге, ведущей в Закавказье. Под запретом оказались грузовые автомашины. Причина традиционна — неблагоприятные погодные условия. В горах похолодало, идет снег.

На сайте МЧС по РСО-Алании опубликовано сообщение о запрете на движение «большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации». Запрет введен с 22:00 31 октября.

На участке границы со стороны Грузии также введены ограничения движения из-за снегопадов для транспорта с прицепом и полуприцепом. Остальные виды транспорта на участке Гудаури — Коби дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс, ведущей к грузино-российской границе пропускаются без ограничений. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Читайте также: Более 1 тыс. грузовиков скопилось на российско-грузинской границе — СМИ

Большегрузам приказано стоять: Военно-Грузинская дорога вновь закрыта