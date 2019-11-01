Циолковский, Амурская область, , 09:31 — REGNUM Депутаты думы города Циолковский утвердили герб закрытого административно-территориального образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разработка городского герба длилась восемь месяцев, в августе его утвердил геральдический совет при президенте России, теперь — утвердили депутаты городской думы.

«Данный проект — результат многомесячного ежедневного труда огромного количества людей! Представители «Роскосмоса», филиала ФГУП ЦЭНКИ — КЦ «Восточный», администрации муниципалитета и многие другие жители (не только нашего города!), все внесли свою лепту в создание этого проекта. Сердечно благодарю всех и каждого, чьими трудами мы достигли этой цели», — написал глава Циолковского Сергей Левицкий на своей странице в Instagram.

На официальной эмблеме города изображены три серебряных наконечника с червленным пламенем. Они символизируют космонавтику — градообразующую отрасль Циолковского. Три их потому, что у населённого пункта в истории было три «космических» периода — здесь располагалась ракетная дивизия, космодромы Свободный и Восточный. Серебряный шар с сеткой координат отражает космическую инфраструктуру, которая есть в Циолковском.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что население города к 2030 году будет составлять 18 тыс. человек, и к этому времени здесь будет построено соответствующее количество жилых домов. Кроме того, здесь появятся новая школа и три детских сада.