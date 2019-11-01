Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Главный министр Национальной столичной территории Дели Арвинд Кеджривал заявил, что из-за сжигания пожнивных остатков индийская столица превратилась в газовую камеру. Об этом 1 ноября сообщило индийское издание «Амар уджала».

В ходе пресс-конференции Арвинд Кеджривал подчеркнул: «Главные министры штатов Панджаб и Харьяна Амариндер Сингх и Манохар Лал Каттар вынуждают местных крестьян сжигать пожнивные остатки, из-за чего страдает население городов северной Индии». По словам главы Национальной столичной территории, жители города испытывают трудности при дыхании, а число случаев заболевания дыхательных путей в регионе увеличилось на 30−40%. Арвинд Кеджривал также объявил о том, что правительство Дели начало выдавать детям школьного возраста по две защитные маски в день.

Ранее эксперты Системы мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), действующей под руководством министерства землеведения Индии, сообщили о росте числа очагов возгорания пожнивных остатков в Панджабе и Харьяне на 90% менее чем за три дня. Местные крестьяне утверждают, что им приходится намеренно сжигать стебли, корни и листья, остающиеся на полях после сбора урожая, так как у них нет средств на покупку специализированной техники.