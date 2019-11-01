Владикавказ, , 09:12 — REGNUM Задержанный в Северной Осетии с оружием адвокат из Иркутской области отправлен в СИЗО. Такое решение принял суд по ходатайству следствия, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Напомним, 42-летний адвокат был задержан 24 октября 2019 в Правобережном районе РСО-Алания. В его машине при досмотре были обнаружены автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 мм.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности.

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