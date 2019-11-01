Симферополь, , 09:08 — REGNUM Решение по делу о скифском золоте, право на которое в суде Амстердама оспаривают Украина и Россия, снова откладывается на неопределённый срок. Это связано поданным украинской стороной ходатайством об отводе нидерландского судьи, из-за которого срок рассмотрения доказательств был перенесён. Об этом сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Читайте также: Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте

Как уточнила Умрихина, слова которой приводит ТАСС, все документы переданы адвокатам, дополнительных запросов музеи не получали. Срок рассмотрения собранных доказательств пока не назначен. Решение о том, удовлетворять ли ходатайство Украины, будет принято сегодня, 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году музей-заповедник «Херсонес Таврический», Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник и Центральный музей Тавриды предоставили свои экспонаты для экспозиции «Скифское золото» музею Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией в Нидерландах решили приостановить возвращение артефактов, так как за право их получить стали спорить Украина и Россия.

Также по теме: Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

Слушания по делу начались в марте 2019 года в апелляционном суде Амстердама. В сентябре музеи Крыма направили дополнительные доказательства, подтверждающие принадлежность им экспозиции «Золото скифов» — документацию и фотографии. Доказательства предоставили по каждому экспонату.