Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге дан старт строительства Ледовой арены УГМК на 15 тысяч зрителей. Символические часы с обратным отсчетом времени строительства запустили Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Символические часы с обратным отсчетом времени строительства Ледовой арены УГМК

Пресс-служба УГМК

«Это знаковое событие для Екатеринбурга, — отметил Владимир Якушев. — УГМК — надежная компания, и мы уверены, что этот объект воплотится в жизнь на радость жителям города. Я поздравляю всех с этим событием, впереди серьезная большая работа, и я буду рад присутствовать на церемонии открытия данного объекта. В добрый путь!».

Символические часы с обратным отсчетом времени строительства Ледовой арены УГМК

Пресс-служба УГМК

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что арена станет одной из основных при проведении Универсиады 2023 года. «Этот объект будет точкой роста и продвижения Екатеринбурга в реализации различных задач, площадкой проведения спортивных соревнований, культурных мероприятий, — подчеркнул Губернатор Свердловской области. — Я хочу поблагодарить Правительство Российской Федерации за поддержку региональных инициатив, а также УГМК и ее генерального директора — за активную помощь в реализации самых амбициозных проектов, за смелые подходы в решении уникальных задач».

Андрей Козицын поблагодарил почетных гостей мероприятия за напутственные слова и заверил, что строительство завершится в намеченный срок — 30 июня 2022 года. «Городу давно необходим такой объект, надеюсь, что все у нас получится. Поздравляю всех с этим большим начинанием. Городу Екатеринбургу — ура!».

Сейчас на стройплощадке завершаются подготовительные работы — производится выемка грунта из котлована, началось устройство свайного поля. С помощью 15 буровых установок будет возведено более 2 тысяч свай. По подсчетам, для возведения огромного многофункционального комплекса общей площадью почти 100 тыс. квадратных метров понадобится 116 тыс. кубометров бетона, 7 тыс. тонн металлоконструкций и 300 км труб.

Андрей Козицын, Владимир Якушев и Евгений Куйвашев.

Пресс-служба УГМК

Ледовая арена эллипсоидной формы займет территорию в 5 гектаров и разместится в квадрате улиц Декабристов-Куйбышева-8 Марта и набережной реки Исеть. По вместимости Ледовая арена УГМК поставит абсолютный рекорд на Урале и Сибири. Внутри в высоту арена будет достигать 27 метров, а безопорная зона над ледовым полем возвысится почти на 100 метров. Вокруг основной игровой площадки возведут вместительные трибуны, в том числе телескопические, которые будут выдвигаться перед проведением игр и концертов при необходимости увеличения числа зрительских мест — с 12 до 15 тысяч.

Кроме хоккейных матчей оснащение нового спорткомплекса позволит проводить соревнования еще по 11 видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и др. Объект — многофункциональный. Также ледовую арену можно будет трансформировать под концертно-развлекательную площадку. При строительстве здания будет использовано 224 световых прожектора и 188 акустических кластеров. Для безопасности посетителей внутри и по периметру установят 1345 камер видеонаблюдения.

Смотреть матчи и выступления звезд зрители смогут не только с трибун, но и сидя за столиками. В середине амфитеатра на высоте 12,5 метров откроют ресторан с панорамным видом на ледовое поле. Он будет одновременно вмещать до 100 человек.

Снаружи 6-этажный спорткомплекс будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка, на крышу нанесут адаптированный логотип УГМК. Прочные железобетонные и стальные конструкции оснастят датчиками, данные с которых будут передаваться в аппаратную. Таким образом, специалисты смогут постоянно следить за состоянием всех несущих элементов здания.

Проект Ледовой арены Пресс-служба УГМК

На корпусе арены оборудуют гигантский медиафасад площадью более 16 тысяч квадратных метров, а также смонтируют светодиодный медиаэкран площадью порядка 1,6 тысяч «квадратов».

Спорткомплекс будет окружен стилобатом — ступенчатым основанием, по которому зрители смогут попасть внутрь. Внутри этого сооружения оборудуют цокольный этаж. Там появится малая (тренировочная) ледовая арена, многочисленные технические помещения, а также паркинг для автомобилей болельщиков и автобусов, которые будут подвозить игроков.

Существенно преобразится и прилегающее пространство. Будет выполнен большой объем работ по проектированию благоустройства территории на площади около 30 гектаров (квартал улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта). Набережную Исети обустроят и продлят до улицы Декабристов, реконструируют близлежащие дороги и проведут озеленение окружающего пространства.